Казахстан узнал первых соперников на историческом ЧМ по боксу

В Ливерпуле (Великобритания) состоялась жеребьёвка первых поединков в рамках чемпионата мира по боксу-2025, передают Vesti.kz.

На первом в истории ЧМ под эгидой World Boxing за Казахстан выступят 20 спортсменов - по десять в мужской и женской сетке. Согласно результатам жребия, наши боксёры получили следующих соперников:

Женщины:До 48 кг. Назым Кызайбай - победитель боя Лам (Гонконг)/ Сжелецки (Венгрия)До 51 кг. Алуа Балкибекова - победитель боя Мун (Южная Корея)/ Мансури (Алжир)До 54 кг. Элина Базарова - Нигина Уктамова (Узбекистан)До 57 кг. Карина Ибрагимова - Кузилоу (Греция)До 60 кг. Виктория Графеева - Cадику (Косово)До 65 кг. Аида Абикеева - Хамори (Венгрия)До 70 кг. Наталья Богданова - победитель боя Тхоксом (Индия)/Фростхольм (Дания)До 75 кг. Надежда Рябец - Ванг (Китай)До 80 кг. Гульсая Ержан - Лесинцките (Латвия)Свыше 80 кг. Елдана Талипова - победитель боя Бакл (Англия)/Ле-Лок (Новая Зеландия)Мужчины:До 50 кг. Санжар Ташкенбай - победитель боя Ешиш (Иордания)/Руни (Ирландия)До 55 кг. Махмуд Сабырхан - победитель боя Ортис (Мексика)/Мохаммади (Бельгия)До 60 кг. Бейбарыс Жексен - победитель боя Огайре (Филиппины) /Лай (Тайбэй)До 65 кг. Ертуган Зейнуллинов - Грау (Франция)До 70 кг. Торехан Сабырхан - Яише (Алжир)До 75 кг. Сабыржан Аккалыков - победитель боя Ильюша (Украина)/ Нурани (Иран)До 80 кг. Нурбек Оралбай - победитель боя Эис (Германия)/Ражба (Украина)До 85 кг. Бекзат Нурдаулетов - победитель боя Кушиташвили (Грузия)/Лескур (Хорватия)До 90 кг. Сагындык Тогамбай - Окоу (Англия)Свыше 90 кг. Айбек Оралбай - победитель боя Исламов (Туркмения)/Ильяс (Турция)

Напомним, что чемпионат мира в Ливерпуле продлится с 4 по 14 сентября.

