Казахстан или Узбекистан? Кто выиграл медальный зачет ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

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Сегодня 20:59
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Казахстанские боксеры завоевали пять медалей на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В копилке сборной четыре золотые и одна серебряная награда. В этим результатом Казахстан занял второе место в медальном зачете, уступив только хозяевам ринга - у узбекских боксеров пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Сколько заработали казахстанские боксеры за медали ЧМ-2023 в Ташкенте

Медальный зачет ЧМ-2023 по боксу:
1) Узбекистан - 5-2-2 (золото, серебро, бронза)
2) Казахстан - 4-1-0
3) Россия - 2-0-4
4) Куба - 1-3-2
5) Франция - 1-1-1

Напомним, чемпионами мира в составе сборной Казахстана стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).

Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. Без медалей остались Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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