Казахстан или Узбекистан? Кто возглавляет рейтинг IBA после ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 10:27
©ДРС

Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала обновленный рейтинг сборных после мужского чемпионата мира-2023, прошедшего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Так, первое место занимает Казахстан - 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).

Напомним, что медальный зачет ЧМ-2023 по боксу выиграл Узбекистан - хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занял Казахстан (4-1-0), а третье - Россия (2-0-4).

Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.

Казахстан? IBA определила лучшие сборную и боксера чемпионата мира-2023 в Ташкенте

Топ-10 рейтинга IBA выглядит так:

1. Казахстан - 81 000
2. Узбекистан - 60 800
3. Россия - 58 050
4. Индия - 55 500
5. Куба - 45 300
6. Бразилия - 43 400
7. Италия -38 980
8. Турция - 38 450
9. Мексика - 37 650
10. США - 34 950. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:27
Любительский бокс
Казахстан или Узбекистан? Кто возглавляет рейтинг IBA после ЧМ-2023 по боксу
26 мая, 19:25
Любительский бокс
Триумфаторам ЧМ-2023 по боксу подарили квартиры в Астане
24 мая, 12:40
Любительский бокс
IBA отстранила семь национальных федераций бокса. Подробности
24 мая, 10:13
Любительский бокс
Российский боксер не согласился с поражением от казаха в полуфинале ЧМ-2023
23 мая, 12:59
Любительский бокс
IBA отметила нокдаун от казахстанца на ЧМ-2023 по боксу
22 мая, 11:10
Любительский бокс
Казахстан хотел сняться с ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте. Подробности
18 мая, 23:46
Любительский бокс
Красавица-боксер из Казахстана ответила Лукас и показала свое лицо
18 мая, 21:36
Любительский бокс
Лукас получила резкий ответ из-за слов об украденном бое
18 мая, 18:26
Любительский бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала громкое заявление после сенсации со своим участием
18 мая, 16:34
Любительский бокс
Сенсацией закончился первый бой самой сексуальной боксерши Казахстана после завоевания титула
© 2008 - 2023 ТОО «EML»