Казахстан или Узбекистан? Кто возглавляет рейтинг IBA после ЧМ-2023 по боксу

Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала обновленный рейтинг сборных после мужского чемпионата мира-2023, прошедшего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Так, первое место занимает Казахстан - 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).

Напомним, что медальный зачет ЧМ-2023 по боксу выиграл Узбекистан - хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занял Казахстан (4-1-0), а третье - Россия (2-0-4).

Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.



Казахстан? IBA определила лучшие сборную и боксера чемпионата мира-2023 в Ташкенте

Топ-10 рейтинга IBA выглядит так:



1. Казахстан - 81 000

2. Узбекистан - 60 800

3. Россия - 58 050

4. Индия - 55 500

5. Куба - 45 300

6. Бразилия - 43 400

7. Италия -38 980

8. Турция - 38 450

9. Мексика - 37 650

10. США - 34 950.