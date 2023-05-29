Казахстан или Узбекистан? Кто возглавляет рейтинг IBA после ЧМ-2023 по боксу

Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала обновленный рейтинг сборных после мужского чемпионата мира-2023, прошедшего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.
Так, первое место занимает Казахстан - 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).
Напомним, что медальный зачет ЧМ-2023 по боксу выиграл Узбекистан - хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занял Казахстан (4-1-0), а третье - Россия (2-0-4).
Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.
Казахстан? IBA определила лучшие сборную и боксера чемпионата мира-2023 в Ташкенте
Топ-10 рейтинга IBA выглядит так:
1. Казахстан - 81 000
2. Узбекистан - 60 800
3. Россия - 58 050
4. Индия - 55 500
5. Куба - 45 300
6. Бразилия - 43 400
7. Италия -38 980
8. Турция - 38 450
9. Мексика - 37 650
10. США - 34 950.