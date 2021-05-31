Казахстан или Узбекистан. Кто стал лучшим на чемпионате Азии по боксу

Жигер Абенов

Пять боксеров сборной Казахстана боксировали в финале чемпионата Азии по боксу, но ни одному не удалось стать чемпионом турнира. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Помимо казахстанцев, в финальные поединки пробились боксеры Узбекистана (семь спортсменов), Монголии (три), Индии (три) и Ирана (два). Каждый из конкурентов получил своих чемпионов, кроме двух стран - это Иран и Казахстан.

Результаты финалов в мужской сетке ЧА-2021

До 49 килограммов

Даниял Сабит (Казахстан)- Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) - 0:5.

"Бронза": Марк Лестер Дуранс (Филиппины) и Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия).

До 52 килограммов

Амит (Индия, 1) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) - 2:3.

"Бронза": Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) и Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4).

До 56 килограммов

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) - Харкхуу Энх-Амар (Монголия, 2) - 2:3.

"Бронза": Есенбек Акылбек (Кыргызстан) и Жунмилардо Огайер (Филиппины).

До 60 килограммов

Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) - Даниял Шахбахш (Иран) - 5:0.

"Бронза": Вариндер Сингх (Индия) и Абдумалик Халоков (Узбекистан).

До 64 килограммов

Шива Тапа (Индия) - Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) - 2:3.

"Бронза": Элнур Абдураимов (Узбекистан) и Баходур Усмонов (Таджикистан, 1).

До 69 килограммов

Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) - Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) - 4:1 (остановлен в первом раунде из-за рассечения).

"Бронза": Баттумур Мишеелт (Монголия) и Викаш Кришан (Индия).

До 75 килограммов

Абильхан Аманкул (Казахстан) - Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) - 1:4.

"Бронза": Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) и Зейдшахин Моусави (Иран, 2).

До 81 килограмма

Мейсам Гешлаги (Иран) - Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) - 2:3.

"Бронза": Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) и Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).

До 91 килограмма

Василий Левит (Казахстан, 1) - Санжит (Индия, 2) - 1:4.

"Бронза": Рустам Ырысбек Уулу (Кыргызстан) и Санжар Турсунов (Узбекистан, 3).

Свыше 91 килограмма

Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) - Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) - 5:0.

"Бронза": Пуриа Амири (Иран) - Абдулрахман Аланзи (Кувейт).

Разгромили Узбекистан и Индию, или как Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу

Напомним, ранее женская сборная Казахстана разгромно выиграла финалы на чемпионате Азии, отдав соперницам только две золотые медали.

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