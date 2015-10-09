Казахстан - Узбекистан: расписание финалов ЧА по боксу на 10 апреля

10 апреля пройдут финальные поединки в мужской сетке чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

От Казахстана выступят Оразбек Асылкулов (60 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).

Начало - в 10:00.

Расписание финалов с участием Казахстана

• 3-я пара. 60 кг. Оразбек Асылкулов - Сачин Сачин (Индия)

• 5-я пара. 70 кг. Торехан Сабырхан - Зейяд Ишаиш (Иордания)

• 6-я пара. 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Жавохир Абдурахимов (Узбекистан)

• 8-я пара. 85 кг. Нурбек Оралбай - Жасурбек Юлдошев (Узбекистан)

• 10-я пара. +90 кг. Айбек Оралбай - Данабек Байкенже (Китай)

Напомним, что женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Первое место заняли Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг), серебряной призёркой стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды взяли Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!