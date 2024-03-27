Казахстан и Узбекистан поспорят за золото турнира по боксу в Баку

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Сегодня 17:57
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Казахстанский боксер Тимур Кабдешов узнал соперника по финалу международного турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 54 килограммов Кабдешов сразится с Хужаназаром Нортожиевым из Узбекистана, который в 1/2 финала победил Мостафу Рики из Ирана.

Сам Кабдешов оказался сильнее чемпиона Европы Максима Кузнецова из России.

Напомним, что сегодня еще два представителя Казахстана поспорят за выход в финал: Талгат Сырымбетов (до 60 кг) проведет бой с Бахтиером Асадовым из Узбекистана, а Дархан Дуйсебай (до 71 кг) выступит против Казры Тахмасеви из Ирана.

Добавим, что ранее в финал от Казахстана вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Иран Азербайджан

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