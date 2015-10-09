Казахстан или Узбекистан? Назван лучший боксёр чемпионата мира-2025

Британский обозреватель бокса Мэтт Робинсон составил рейтинг лучших боксёров по итогам чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В топ-10 вошёл только один казахстанец. Махмуд Сабырхан, завоевавший золото в весовой категории до 55 килограммов, занял второе место в рейтинге.

Лидером стал узбекистанец Жавохир Умматалиев, а тройку замкнул его соотечественник Фазлиддин Эркинбоев.

Топ-10 лучших боксёров ЧМ-2025 выглядит так:

Жавохир Умматалиев (80 кг, Узбекистан); Махмуд Сабырхан (55 кг, Казахстан); Фазлиддин Эркинбоев (75 кг, Узбекистан); Турабек Хабибуллаев (90 кг, Узбекистан); Юри Фалькао (65 кг, Бразилия); Абдумалик Халоков (60 кг, Узбекистан); Рафаэль Лосано (55 кг, Испания); Суши Макино (50 кг, Япония); Севон Окадзава (70 кг, Япония); Хархүүгийн Билгүүнсайхан (55 кг, Монголия).

"Многие другие также произвели впечатление: Айбек Оралбай, Стотт, Киван, Оливейра, Камара, Исроилов, Муйдинхужаев, Сесар, даже Крус. Но именно эти десять бойцов запомнились мне больше всего. Не обязательно лучшие в чистом виде (ведь не все взяли золото), а именно те, чьи выступления я буду помнить", — написал британец в инстаграм.

Отметим, что по итогам ЧМ-2025 Казахстан занял первое место в командном зачёте, опередив Узбекистан.

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 и 2025 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года и чемпион Азии-2024.