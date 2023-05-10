Казахстан или Узбекистан? Кто лидирует по числу боксеров в 1/4 финала ЧМ-2023

На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира-2023 по боксу определились все четвертьфиналисты, сообщают Vesti.kz. От Казахстана до этой стадии турнира дошли семь боксеров.

По числу четвертьфиналистов лидирует Куба, которая понесла только одну потерю. На втором месте идут хозяева - Узбекистан лишился двух представителей. Замыкает тройку Россия, делегировавшая в 1/4 финала восемь боксеров. На одного меньше у Казахстана.

Участники 1/4 финала по странам:

13 - Куба

11 - Узбекистан

8 - Россия

7 - Казахстан

6 - Испания

5 - Франция, Грузия

4 - Болгария, Иордания

3 - Индия, Кыргызстан, Таджикистан, Бразилия, Азербайджан, Армения

2 - Япония, Таиланд, Замбия, Монголия, Мексика, Китай

1 - Шотландия, Гана, Тайвань, Колумбия, Эквадор, Венгрия, Хорватия, Беларусь, Италия, Австрия, Австралия.

В 1/4 финала ЧМ-2023 Казахстана представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Бои 1/4 финала пройдут 10 мая. Вышедшие в полуфинал боксеры гарантируют себе медаль. С расписанием поединков казахстанцем можно ознакомиться здесь.

Изначально в заявке сборной Казахстана было 13 боксеров. Из борьбы за медали выбыли шесть казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (51 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а бронзовым призерам положены по 50 000 долларов.