Казахстан, Узбекистан или Индия. Известны первые финалисты чемпионата Азии по боксу

Жигер Абенов

На чемпионате Азии по боксу в Дубае определились все финалисты в женской сетке турнира - за "золото" поборются восемь спортсменок сборной Казахстана. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Еще две казахстанские участницы стали бронзовыми призерами турнира. Полные результаты первого дня стадии 1/2 финала выглядят так:

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Результаты полуфинальных боев среди женщин

До 48 килограммов

Жози Габуко (Филиппины, 1) - Гуласал Султоналиева (Узбекистан) - 1:4.

Моника (Индия) - Алуа Балкибекова (Казахстан, 2) - 0:5.

До 51 килограмма

Мэри Ком (Индия, 1) - Лутсайхан Алтансетсег (Монголия) - 4:1.

Назым Кызайбай (Казахстан) - Надика Пушпакумари (Шри-Ланка) - RSC 1Р.

До 54 килограммов

Дина Жоламан (Казахстан, 1) - Сакши (Индия) - 2:3.

Эрденедалай Мичидмаа (Монголия) - Ситора Шогдарова (Узбекистан) - 1:4

До 57 килограммов

Владислава Кухта (Казахстан) - Жайсмин (Индия) - 5:0.

Ситора Турдибекова (Узбекистан) - Мичгона Самадова (Таджикистан) - 5:0.

До 60 килограммов

Шоира Зулкайнарова (Таджикистан, 1) - Хусватун Хасана (Индонезия) - 2:3.

Симранжит Каур Баат (Индия) - Римма Волосенко (Казахстан) - 0:5.

До 64 килограммов

Мохинабону Абдуллаева (Узбекистан) - Милана Сафронова (Казахстан) - 0:5.

Ноура Алмутаири (Кувейт) - Лалбуатсаихи (Индия) - ABD 2 Р.

До 69 килограммов

Ловлина Боргоаин (Индия) - Навбахор Хамидова (Узбекистан) - 2:3.

Валентина Хальзова (Казахстан) - без борьбы.

До 75 килограммов

Марина Вольнова (Казахстан) - Мавлуда Мовлонова (Узбекистан) - 2:3.

Пуджа Рани (Индия) - Мунхбат Мямаржаргал (Монголия) - WO.

До 81 килограмма

Савити (Индия) - Фариза Шолтай (Казахстан).

Сохиба Рузметова (Узбекистан) - вышла без борьбы.

Свыше 81 килограмма

Анупама (Индия) - Мохира Абдуллаева (Узбекистан) - 4:1.

Ханан Алзеиоуди (ОАЭ) - Ляззат Кунгейбаева (Казахстан) - RSC 1Р.

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Добавим, что 28 мая пройдут полуфинальные поединки среди мужчин - в эту стадию состязания пробились шесть казахстанских боксеров. За "золото" женщины поборются 30 мая, а мужчины - 31-го числа.

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