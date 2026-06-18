Казахстан или Узбекистан? Чьих боксёров больше в 1/4-й Кубка мира

Этап Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), который проходит с 15 по 21 июня, вышел на стадию четветьфиналов, где определятся будущие призёры соревнований, передают Vesti.kz.

Из 17 заявленных боксёров сборной Казахстана в 1/4-ю пробились 11 спортсменов (7 женщин и 4 мужчины), которые продолжают борьбу за награды. Это третий результат на турнире.

Лидером по этому показателю является команда Узбекистана. Второе место занимает принимающая страна - Китай.

Лидеры по числу четвертьфиналистовУзбекистан — 14Китай — 12Казахстан — 11Англия — 8Франция — 8Польша — 8Бразилия — 7Индия — 7США — 6Азербайджан — 6Кыргызстан — 4Италия — 4Иордания — 3Иран — 3Канада — 3Германия — 3Монголия — 3Южная Корея — 3Австралия — 2Болгария — 2Япония — 2Испания — 2Мексика — 2Таиланд — 2Венесуэла — 2Тайбэй — 2Норвегия — 1Молдова — 1Грузия — 1

Отметим, что из 44 стран и порядка 300 участников, заявившихся на соревнования, продолжить борьбу за медали сумели представители 29 государств.

С полной заявкой сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

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