Казахстан или Узбекистан? Чьих боксёров больше в 1/4-й Кубка мира

Этап Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), который проходит с 15 по 21 июня, вышел на стадию четветьфиналов, где определятся будущие призёры соревнований, передают Vesti.kz.
Из 17 заявленных боксёров сборной Казахстана в 1/4-ю пробились 11 спортсменов (7 женщин и 4 мужчины), которые продолжают борьбу за награды. Это третий результат на турнире.
Лидером по этому показателю является команда Узбекистана. Второе место занимает принимающая страна - Китай.
Отметим, что из 44 стран и порядка 300 участников, заявившихся на соревнования, продолжить борьбу за медали сумели представители 29 государств.
С полной заявкой сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.
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