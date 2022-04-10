Казахстан, Таиланд или Филиппины. Как разделили золото на турнире по боксу

Сборная Казахстана по боксу с тремя золотыми медалями вошла в топ-3 на международном турнире Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первые места выиграли Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81) и Айбек Оралбай (до 91).

Этот результат позволил побороться за общую победу в командном зачете, но конкуренты оказались выше из-за большего количества серебра.

Медальный зачет

1. Таиланд - 3-4.

2. Индия - 3-3.

3. Казахстан - 3-2.

4. Филиппины - 1-1.

Добавим, что серебро Казахстану принесли Султан Мусинов (до 63) и Асланбек Шымбергенов (до 69). Бронза у Санатали Тольтаева (до 63), Аятуллы Такижанова (до 75) и Сагындыка Тогамбая (до 91).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира