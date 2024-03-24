Казахстан стартовал с победы на турнире по боксу в Баку

Сегодня, 24 марта, в Баку (Азербайджан) стартовал международный турнир по боксу "Великий шелковый путь", передают Vesti.kz.

Первым на ринг от Казахстана вышел Темиртас Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов. Он начал свой путь с четвертьфинала, победив на этой стадии местного боксера Туралы Сариева.

Сегодня также будут боксировать Дамир Абдикадир (до 51), Серик Темиржанов (до 63,5), Тимур Нурсеитов (до 75), Сагындык Тогамбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

С первыми соперниками казахстанцев на этом турнире можно ознакомиться здесь.