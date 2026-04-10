Казахстан сотворил камбэк со счета 0:5 в финале чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Оразбек Асылкуов стал победителем чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 60 килограммов ему противостоял индийский боксер Сачин Сачин.

Первый раунд Сачин забрал единогласным решением судей - 5:0. Впрочем, два оставшихся раунда сложились в пользу Асылкулова - 3:2 и 4:1. Итогом боя стала победа казахстанца раздельным решением судей - 3:2.

Отметим, что сегодня на ринг в Улан-Баторе выйдут еще четыре казахстанских боксера: Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Напомним, женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе пять наград.

Золотые медали команде принесли Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Серебряным призёром стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды завоевали Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).