Представительница женской сборной Казахстана Карина Ибрагимова пробилась в финал заключительного этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), уверенно победив Наталью Шадрину из Сербии, сообщают Vesti.kz.

Ибрагимова уверенно прошла в финал

В полуфинальном поединке весовой категории до 57 килограммов многократная призёрка чемпионатов мира одержала победу со счётом 4:1. Таким образом, Ибрагимова стала первой представительницей сборной Казахстана, которая обеспечила себе участие в решающем бою турнира.

Отметим, что в активе казахстанки также есть титул чемпионки Азии 2024 года.

Кубок мира проходит в Ташкенте

Финальный этап Кубка мира стартовал в столице Узбекистана 28 ноября и завершится 3 декабря. Всего в соревнованиях участвуют 142 боксёра из 31 страны, получившие приглашения от международной организации World Boxing.

С составом национальной команды можно ознакомиться по ссылке ниже.

Казахстан объявил состав на финальный этап Кубка мира по боксу в Узбекистане