Казахстан проведет супертурнир по боксу за путевку на Олимпиаду

Сборная Казахстана проведет отбор среди шести боксеров в проблемном весе за право поехать на лицензионный турнир, который состоится с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

Казахстану осталось завоевать одну олимпийскую квоту в категории до 63,5 килограмма у мужчин. В связи с этим будет организован мини-турнир в Астане 8-10 апреля. В нем выступят Мухаммедсабыр Базарбайулы, Ертуган Зейнуллинов, Серик Темиржанов, Дулат Бекбауов, Жандос Кыдыралиев и Торехан Сабырхан. Лучший среди них отправится Бангкок.

Напомним, пять олимпийских лицензий казахстанские боксеры выиграли на всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия). Их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

До этого олимпийскую квоту получил Камшыбек Кункабаев (свыше 92). Это произошло на летних Азиатских играх-2023.