Казахстан против Узбекистана: прямая трансляция финалов ЧА-2026 по боксу

10 апреля пройдут финальные поединки в мужской сетке чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Казахстан в решающих поединках представят пять боксеров.

На ринг выйдут: Оразбек Асылкулов (60 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Начало финалов запланировано на 10:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция поединков пройдет на телеканале Qazsport и на сайте вещателя.

Расписание финалов с участием Казахстана

3-я пара. 60 кг. Оразбек Асылкулов - Сачин Сачин (Индия)

5-я пара. 70 кг. Торехан Сабырхан - Зейяд Ишаиш (Иордания)

6-я пара. 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Жавохир Абдурахимов (Узбекистан)

8-я пара. 85 кг. Нурбек Оралбай - Жасурбек Юлдошев (Узбекистан)

10-я пара. +90 кг. Айбек Оралбай - Данабек Байкенже (Китай)

Женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе пять наград.

Золотые медали команде принесли Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Серебряным призёром стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды завоевали Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

