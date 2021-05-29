Казахстан против Узбекистана, или кто оформил выход в финал чемпионата Азии по боксу

Жигер Абенов

Шесть боксеров сборной Казахстана выиграли медали чемпионата Азии по боксу - пять спортсменов вышли в финал турнира. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

От казахстанской команды в главный бой турнира не пробился только бронзовый призер ЧМ-2019 Сакен Бибосынов, а оставшиеся участники успешно квалифицировались в финал.

Результаты полуфиналов в мужской сетке ЧА-2021

До 49 килограммов

Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия) - Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) - 0:5.

Даниял Сабит (Казахстан) - Марк Лестер Дуранс (Филиппины) - 5:0.

До 52 килограммов

Амит (Индия, 1) - Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) - 5:0.

Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) - 1:4.

До 56 килограммов

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) - Жунмилардо Огайер (Филиппины) - 5:0.

Есенбек Акылбек (Кыргызстан) - Харкхуу Энх-Амар (Монголия, 2) - 0:5.

До 60 килограммов

Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) - Абдумалик Халоков (Узбекистан) - 3:2.

Даниял Шахбахш (Иран) - Вариндер Сингх (Индия) - 3:2.

До 64 килограммов

Баходур Усмонов (Таджикистан, 1) - Шива Тапа (Индия) - 0:4.

Элнур Абдураимов (Узбекистан) - Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) - 0:5.

До 69 килограммов

Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) - Викаш Кришан (Индия) - 4:1.

Баттумур Мишеелт (Монголия) - Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) - 0:5.

До 75 килограммов

Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) - Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) - 0:5.

Абильхан Аманкул (Казахстан) - Зейдшахин Моусави (Иран, 2) - 5:0.

До 81 килограмма

Мейсам Гешлаги (Иран) - Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) - 4:1.

Шаббос Негматуллоев (Таджикистан) - Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) - 0:5.

До 91 килограмма

Василий Левит (Казахстан, 1) - Рустам Ырысбек Уулу (Кыргызстан) - 5:0.

Санжар Турсунов (Узбекистан, 3) - Санжит (Индия, 2) - 0:5.

Свыше 91 килограмма

Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) - Абдулрахман Аланзи (Кувейт) - RSC 2Р.

Пуриа Амири (Иран) - Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) - 0:5.

Казахстан, Узбекистан или Индия. Известны первые финалисты чемпионата Азии по боксу

Добавим, что ранее определились финалисты в женской сетке турнира, где Казахстан будет представлен девятью участницами. Эти бои за "золото" пройдут 30 мая, а на следующий день сильнейших определят мужчины.

Казахстан обошел Узбекистан, или как распределились первые финалисты чемпионата Азии по боксу

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