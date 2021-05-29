Казахстан против Узбекистана, или кто оформил выход в финал чемпионата Азии по боксу

Шесть боксеров сборной Казахстана выиграли медали чемпионата Азии по боксу - пять спортсменов вышли в финал турнира. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.
От казахстанской команды в главный бой турнира не пробился только бронзовый призер ЧМ-2019 Сакен Бибосынов, а оставшиеся участники успешно квалифицировались в финал.
Результаты полуфиналов в мужской сетке ЧА-2021
До 49 килограммов
Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия) - Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) - 0:5.
Даниял Сабит (Казахстан) - Марк Лестер Дуранс (Филиппины) - 5:0.
До 52 килограммов
Амит (Индия, 1) - Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) - 5:0.
Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) - 1:4.
До 56 килограммов
Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) - Жунмилардо Огайер (Филиппины) - 5:0.
Есенбек Акылбек (Кыргызстан) - Харкхуу Энх-Амар (Монголия, 2) - 0:5.
До 60 килограммов
Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) - Абдумалик Халоков (Узбекистан) - 3:2.
Даниял Шахбахш (Иран) - Вариндер Сингх (Индия) - 3:2.
До 64 килограммов
Баходур Усмонов (Таджикистан, 1) - Шива Тапа (Индия) - 0:4.
Элнур Абдураимов (Узбекистан) - Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) - 0:5.
До 69 килограммов
Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) - Викаш Кришан (Индия) - 4:1.
Баттумур Мишеелт (Монголия) - Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) - 0:5.
До 75 килограммов
Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) - Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) - 0:5.
Абильхан Аманкул (Казахстан) - Зейдшахин Моусави (Иран, 2) - 5:0.
До 81 килограмма
Мейсам Гешлаги (Иран) - Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) - 4:1.
Шаббос Негматуллоев (Таджикистан) - Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) - 0:5.
До 91 килограмма
Василий Левит (Казахстан, 1) - Рустам Ырысбек Уулу (Кыргызстан) - 5:0.
Санжар Турсунов (Узбекистан, 3) - Санжит (Индия, 2) - 0:5.
Свыше 91 килограмма
Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) - Абдулрахман Аланзи (Кувейт) - RSC 2Р.
Пуриа Амири (Иран) - Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) - 0:5.
Казахстан, Узбекистан или Индия. Известны первые финалисты чемпионата Азии по боксу
Добавим, что ранее определились финалисты в женской сетке турнира, где Казахстан будет представлен девятью участницами. Эти бои за "золото" пройдут 30 мая, а на следующий день сильнейших определят мужчины.
Казахстан обошел Узбекистан, или как распределились первые финалисты чемпионата Азии по боксу
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