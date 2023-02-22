Казахстан проиграл дуэль Узбекистану на малом ЧМ по боксу

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Сегодня 18:15
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Казахстанец Ертуган Зейнуллинов провел второй бой на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 63,5 килограмма стал представитель Узбекистана Мужибилло Турсунов. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Турсунова.

Напомним, что накануне Зейнуллинов удосрочил испанца Конде Ойера Ибаррече.

Также сегодня на ринг выйдут Ерасыл Танкай (60 килограммов), Нурканат Райыс (75) и Камшыбек Кункабаев (+92). Так, Танкай проведет бой с филиппинцем Полом Джулайфером Басконом, а Райысу достался в соперники австралиец Доминик Молинаро. Кункабаеву будет противостоять представитель Нидерландов Стэн Бертенс.

Добавим, что ранее Танкай вырубил титулованного итальянца Даниэле Салерно. Также Оразбек Асылкулов (57) победил ирландца Джуда Галлахера, а Темирхан Тезек (67) прошел болгарского боксера Пламена Янкова.

При этом Бекзат Танатаров (86) без боя вышел в 1/4 финала на Кубке Странджа. Но есть у Казахстана и одна потеря. С полным составом сборной можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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