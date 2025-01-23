Казахстан примет новый турнир World Boxing. Подробности

Организация World Boxing представила официальный календарь соревнований на 2025 год, сообщают Vesti.kz.

В числе запланированных турниров объявлено о проведении Кубка мира, который включает в себя несколько этапов. Второй этап, состоится в Казахстане с 30 июня по 7 июля.

Всего будет три этапа в рамках которых лучшие представители мужских и женских сборных будут сражаться за очки. Первый этап пройдет в Бразилии с 30 марта по 7 апреля, а третий с 21 по 27 июля. Место пока не определено.

Финальные соревнования пройдут в Индии с 15 по 22 ноября.

Кроме того, стало известно, что чемпионат мира 2025 года среди взрослых пройдет в Великобритании с 4 по 14 сентября.



Отметим, ранее казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом новой организации World Boxing, созданной в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении.