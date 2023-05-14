Казахстан повторил исторический успех на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Из пяти финалов казахстанские боксеры выиграли четыре. Причем в противостоянии с Узбекистаном счет 2:1 в пользу Казахстана. Чемпионами мира в составе сборной Казахстана стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (67 кг).

Столько же чемпионов у Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы. Тот чемпионат мира остается самым успешным в истории Казахстана - 8 медалей (4+2+2) в десяти весовых категориях. Напомним, в Ташкенте взяли пять медалей (4+1) в 13 весах.

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На прошлом ЧМ-2021 казахстанские боксеры выиграли также пять медалей - золото принесли Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, серебренными призерами стали Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов, а бронзовым - Абылайхан Жусупов.

Медали на ЧМ-2013:

золото - Мерей Акшалов, Жанибек Алимханулы, Биржан Жакыпов и Данияр Елеусинов;

серебро - Иван Дычко и Адильбек Ниязымбетов;

бронза - Берик Абдрахманов и Кайрат Ералиев.

Сколько заработали казахстанские боксеры за медали ЧМ-2023 в Ташкенте