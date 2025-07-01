Казахстан понес вторую потерю на Кубке мира по боксу в Астане

Представительница женской сборной Казахстана Анель Сакыш в 1/8 финала этапе Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, встретилась с чемпионкой Азии из Узбекистана Ферузой Казаковой, сообщают Vesti.kz.

Бой прошел в весовой категории до 54 килограммов и завершился победой узбекской спортсменки по очкам.

Напомним, в стартовом поединке Анель победила Татьяну Обермайер из Германии, которой во втором и третьем раундах отсчитали нокдауны.

Добавим также, что в первый день боев турнира Абылайхан Жусупов проиграл Алмазу Орозбекову из Кыргызстана.

Таким образом, это поражение стало вторым для Казахстана на домашнем этапе Кубка мира.