Казахстан понес первую потерю на турнире по боксу в Баку

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 16:40
©Кадр из видео

Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на международном турнире "Великий шелковый путь", стартовавшем сегодня, 24 марта, в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Дамир Абдикадир, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, начал свой путь с четвертьфинала и в первом бою уступил иранцу Мэхди Парвизи.

Ранее Темиртас Жусупов (до 48) стартовал с победы, подробности - тут.

Сегодня на ринг от Казахстана поднимутся еще Серик Темиржанов (до 63,5), Тимур Нурсеитов (до 75), Сагындык Тогамбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

С соперниками казахстанцев можно ознакомиться здесь.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс Азербайджан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:40
Любительский бокс
Казахстан понес первую потерю на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 15:35
Любительский бокс
Казахстан стартовал с победы на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 14:44
Любительский бокс
Казахстану отдали награду лучшему боксеру международного турнира
Сегодня , 11:46
Любительский бокс
Дуэли с Узбекистаном. Известны первые соперники казахстанцев на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 08:04
Любительский бокс
Казахстанцы закошмарили соперников и устроили фурор на международном турнире по боксу
22 марта, 20:58
Любительский бокс
Казахстан завоевал медали на турнире по боксу в Литве
20 марта, 07:31
Любительский бокс
Головкина призвали разобраться с боксом в Казахстане после скандального заявления Лукас
19 марта, 11:01
Любительский бокс
В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас
19 марта, 09:32
Любительский бокс
Кункабаева вернули в сборную Казахстана по боксу. Подробности
18 марта, 10:33
Любительский бокс
Назым Кызайбай рассказала, как перестать жить в "грязи"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»