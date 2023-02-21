Казахстан понес первую потерю на малом ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Бекзат Алдамжаров провел бой на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весе до 54 килограммов казахстанец встречался с французом Биллалем Беннама. По итогам боя соперник Алдамжарова одержал победу единогласным решением судей - 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27. Во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне.

Таким образом, сборная Казахстана понесла первую потерю на турнире.

Отметим, что ранее Ертуган Зейнуллинов (63,5 килограмма) досрочно выиграл у испанца Конде Ойера Ибаррече, а Оразбек Асылкулов (57 килограммов) победил ирландца Джуда Галлахера.

Также напомним, что накануне Ерасыл Танкай в весе до 60 килограммов "вырубил" титулованного итальянца.

Добавим, сегодня, 21 февраля в категории до 67 килограммов Темирхан Тезек встретится с Пламеном Янковым из Болгарии. А в 86 килограммах Бекзат Танатаров будет биться с индийцем Картиком.