Казахстан понес первую потерю на ЧМ по боксу в США

Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на чемпионате мира (U-19) в Пуэбло (штат Колорадо, США), впервые проходящего под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Так, в 1/4 финала турнира в весовой категории до 70 килограммов Диас Серикулы проиграл австралийскому боксеру раздельным решением судей. Причем казахстанец выиграл первый раунд, но два следующих забрал соперник. Кроме того, в третьем раунде с Диаса сняли балл.

Таким образом, борьбу в Пуэбло продолжают еще три казахстанских боксера.

Ерасыл Амангалиев (55 кг) и Асылхан Кошербай (65 кг) одержали победы над представителями Чехии и пробились в 1/4 финала. Там их соперниками будут хозяева ринга.

А Даниял Райымбеков (85 кг) согласно жеребьевке стартует сразу с полуфинала. Соперник в первом бою – боксер Южной Кореи.

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Отметим, что Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадий Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.

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