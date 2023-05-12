Казахстан получил второй финал с Узбекистаном на чемпионате мира-2023 по боксу

На чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), определились финалисты в весовой категории до 67 килограммов, сообщают Vesti.kz.
Первым путевку в финал завоевал казахстанец Дулат Бекбауов, который одержал победу единогласным решением судей (5-0) над представителем Грузии Лашей Гурули.
Во второй полуфинальной паре встречались узбек Асадхужа Муйдинхуджаев и Баттомориин Мишилт из Монголии. Поединок закончился победой хозяина ринга (5-0).
Таким образом, Муйдинхуджаев вышел в финал, где встретится с Бекбауовым.
Добавим, что на ЧМ-2023 уже есть один финал Казахстан - Узбекистан. В поединке за золото сойдутся Махмуд Сабырхан и Ойбек Джураев.
Финальные поединки пройдут 13 и 14 мая.
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