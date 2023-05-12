Казахстан получил второй финал с Узбекистаном на чемпионате мира-2023 по боксу

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Сегодня 17:02
©Федерация бокса Узбекистана

На чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), определились финалисты в весовой категории до 67 килограммов, сообщают Vesti.kz.

Первым путевку в финал завоевал казахстанец Дулат Бекбауов, который одержал победу единогласным решением судей (5-0) над представителем Грузии Лашей Гурули.

Во второй полуфинальной паре встречались узбек Асадхужа Муйдинхуджаев и Баттомориин Мишилт из Монголии. Поединок закончился победой хозяина ринга (5-0).

Таким образом, Муйдинхуджаев вышел в финал, где встретится с Бекбауовым.

Добавим, что на ЧМ-2023 уже есть один финал Казахстан - Узбекистан. В поединке за золото сойдутся Махмуд Сабырхан и Ойбек Джураев.

Финальные поединки пройдут 13 и 14 мая.

Казахстану "отдали" два золота чемпионата мира-2023 по боксу

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Метки:
Узбекистан ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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