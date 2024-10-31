Казахстан получил первого финалиста ЧМ-2024 по боксу

Казахстанская боксерша Аружан Зейноллаева выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 81 килограмма она встретилась с полячкой Юлией Ханной Олесь и победила ее раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом Аружан вышла в финал и гарантировала себе минимум серебро турнира. Ее соперница стала бронзовым призером соревнования.

Напомним, ранее сборная Казахстана понесла три потери: также не смогли пробиться в финал Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг) и Аружан Жанабаева (63 кг).

Напомним, всего сборную Казахстана в полуфинале МЧМ-2024 представляют семнадцать боксеров - восемь мужчин и девять женщин.