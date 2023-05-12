Казахстан получил первого финалиста на чемпионате мира-2023 по боксу

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Сегодня 15:19
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Сегодня, 12 мая, на чемпионате мира по боксу проходят полуфинальные поединки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым от сборной Казахстана на ринг вышел Санжар Ташкенбай. В 1/2 финала весовой категории до 48 килограммов он встретился с россиянином Эдмондом Худояном и победил единогласным решением судей.

Таким образом, Ташкенбай вышел в финал, тем самым гарантировав себе как минимум серебро.

Напомним, что казахстанец является чемпионом мира среди молодежи и чемпионом Азии 2022 года.

Также сегодня на ринг выйдут еще четыре полуфиналиста от Казахстана - это Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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