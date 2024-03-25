Казахстан получил 4-го полуфиналиста турнира по боксу в Баку

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Сегодня 18:25
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Казахстанец Дархан Дуйсебай провел свой первый бой на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 71 килограмма Дуйсебай встречался с хозяином ринга Наби Исгандаровым и одержал победу единогласным решением судей.

Позднее на ринг выйдет еще один казахстанец:

86 кг: Бекзат Танатар - Самандар Джалолов (Узбекистан).

Напомним, Казахстан представлен на турнире в 11 весовых категориях. Ранее свои поединки проиграли Камшыбек Кункабаев (+92 кг), Дамир Абдикадир (51 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Серик Темиржанов (63,5 кг).

В то же время в полуфинал вышли Сагындык Тогамбай (92 кг), Темиртас Жусупов (до 48) и Талгат Сырымбетов (60 кг).

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс
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