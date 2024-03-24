Казахстан оставили без супербоя Джалолов vs Кункабаев

Известный боксер из Узбекистана Баходир Джалолов уверенно прошел в полуфинал международного турнира "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов он победил иранца Рузбеха Сафари.

В полуфинале турнира Джалолов встретится с россиянином Рамазаном Карнукаевым, который в другом четвертьфинале сенсационно победил казахстанца Камшыбека Кункабаева.

Увы, любители казахстанского бокса вместо супербоя Джалолов vs Кункабаев увидят поединок узбекистанца с другим оппонентом.

Напомним, что от Казахстана выступили шесть боксеров в первый день турнира в Баку, с их результатами можно ознакомиться здесь.

Джалолов - чемпион Олимпиады-2020, двукратный чемпион мира (2019, 2023), трехкратный чемпион Азии (2017, 2019, 2021) и чемпион Летних Азиатских игр (2022).

Кункабаев - бронзовый медалист Олимпиады-2020, двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2019) и четырехкратный серебряный призер чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

