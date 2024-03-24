Казахстан оставили без супербоя Джалолов vs Кункабаев

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 21:47
©Olympic.uz

Известный боксер из Узбекистана Баходир Джалолов уверенно прошел в полуфинал международного турнира "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов он победил иранца Рузбеха Сафари.

В полуфинале турнира Джалолов встретится с россиянином Рамазаном Карнукаевым, который в другом четвертьфинале сенсационно победил казахстанца Камшыбека Кункабаева.

Увы, любители казахстанского бокса вместо супербоя Джалолов vs Кункабаев увидят поединок узбекистанца с другим оппонентом.

Напомним, что от Казахстана выступили шесть боксеров в первый день турнира в Баку, с их результатами можно ознакомиться здесь.

Джалолов - чемпион Олимпиады-2020, двукратный чемпион мира (2019, 2023), трехкратный чемпион Азии (2017, 2019, 2021) и чемпион Летних Азиатских игр (2022).

Кункабаев - бронзовый медалист Олимпиады-2020, двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2019) и четырехкратный серебряный призер чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022).
 

Метки:
Кункабаев Камшыбек Бокс Узбекистан
Новости
Сегодня , 21:47
Любительский бокс
Казахстан оставили без супербоя Джалолов vs Кункабаев
Сегодня , 20:49
Любительский бокс
Минус Кункабаев и две победы с нокаутом. Как Казахстан выступил в 1-й день турнира в Баку
Сегодня , 20:14
Любительский бокс
Громкой сенсацией обернулось возвращение Кункабаева в сборную Казахстана
Сегодня , 19:55
Любительский бокс
Казахстан нокаутом получил второго полуфиналиста на международном турнире по боксу
Сегодня , 18:58
Любительский бокс
Казахстан проиграл битву Узбекистану на международном турнире по боксу
Сегодня , 17:48
Любительский бокс
Призера ЧМ из Казахстана оставили без медали в боксе
Сегодня , 16:40
Любительский бокс
Казахстан понес первую потерю на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 15:35
Любительский бокс
Казахстан стартовал с победы на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 14:44
Любительский бокс
Казахстану отдали награду лучшему боксеру международного турнира
Сегодня , 11:46
Любительский бокс
Дуэли с Узбекистаном. Известны первые соперники казахстанцев на турнире по боксу в Баку
© 2008 - 2024 ТОО «EML»