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Казахстан оставили без медали ЧА-2026 по боксу

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Казахстан оставили без медали ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанец Асылхан Кошербай завершил выступление на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 23-х лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанец Асылхан Кошербай завершил выступление на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 23-х лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

Кошербай, представленный в весовой категории до 65 килограммов провёл четвертьфинальный поединок чемпионата Азии против боксёра из Индии Вансажа.

По ходу боя казахстанец постепенно наращивал темп и пытался перехватить инициативу, однако индийский спортсмен действовал точнее и благодаря более результативным ударам сумел склонить решение судей в свою пользу.

В итоге Кошербай уступил со счётом 1:4 и завершил выступление на чемпионате Азии. Вансаж гарантировал себе как минимум бронзу соревнований.


Ранее Нурзат Онгаров (50 кг) остановился в шаге от медали, проиграв раздельным решением судей чемпиону Азии Дайчи Ивае из Японии. Другой казахстанец Бексултан Боранбек (55 кг) на разгроме вышел в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзу соревнований. Также медаль сборной Казахстана гарантировал Нурасыл Толебек (60 кг), победивший в четвертьфинале кыргызстанца Амантура Джумаева. 

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще три казахстанца. Поединки вечерней сессии стартуют в 15:00 по казахстанскому времени. Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

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