Казахстан одержал победу и получил бой с Узбекистаном за медаль ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Бейбарыс Жексен вышел в 1/4 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов он встречался с Сачином Сачином из Индии.

Поединок завершился победой Жексена большинством судейских голосов - 4:1 (4:1, 4:1, 0:5 в трех раундах).

Напомним, в 1/16 финала Жексен победил филиппинца Джунмилардо Огайре.

Отметим, что Бейбарыс дебютировал на чемпионате мира. В прошлом году он дошел до четвертьфинала чемпионата Азии.

В 1/4 финала он встретится с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана.

Добавим, что победитель четвертьфинала как минимум удостоится бронзы мирового первенства.

Халоков - один из самых титулованных боксеров Узбекистана. Он является чемпионом Олимпийских игр-2024, победителем Летних Азиатских игр-2023, а также чемпионом мира-2023 и чемпионом Азии-2022.

Добавим, этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство началось 4 сентября и завершиться 14-го числа.