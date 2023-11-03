Казахстан обошел Узбекистан и выиграл медальный зачет ЧА по боксу

Молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 9 золотых медалей на чемпионате Азии, проходившем в Астане. Поединки проводились с 23 октября по 3 ноября, сообщают Vesti.kz.

Сегодня стали известны победители в 25 весовых категориях с учетом выступлений мужских и женских команд.

Топ-3 медального зачета:

Казахстан - 20 медалей (из них 9 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых);

Узбекистан - 20 медалей (8-8-4);

Индия - 20 медалей (6-8-6).

Победители и призеры соревнований были награждены денежными премиями от Международной федерации бокса (1-е место - 1000 долларов, 2-е место - 500 долларов, 3-е место - 250 долларов).

2 ноября определились победители ЧА по боксу среди юниоров. Казахстан завоевал 6 золотых медалей и также обошел Узбекистан в топ-3.