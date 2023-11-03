Казахстан обошел Узбекистан и выиграл медальный зачет ЧА по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 21:59
©instagram.com/boxingkazakhstan

Молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 9 золотых медалей на чемпионате Азии, проходившем в Астане. Поединки проводились с 23 октября по 3 ноября, сообщают Vesti.kz.

Сегодня стали известны победители в 25 весовых категориях с учетом выступлений мужских и женских команд.

Топ-3 медального зачета:

Казахстан - 20 медалей (из них 9 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых);
Узбекистан - 20 медалей (8-8-4);
Индия - 20 медалей (6-8-6).

Победители и призеры соревнований были награждены денежными премиями от Международной федерации бокса (1-е место - 1000 долларов, 2-е место - 500 долларов, 3-е место - 250 долларов).

2 ноября определились победители ЧА по боксу среди юниоров. Казахстан завоевал 6 золотых медалей и также обошел Узбекистан в топ-3.

Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:42
Любительский бокс
Ниже Индии и выше Узбекистана. Сколько золотых медалей взял Казахстан на ЧА по боксу
Сегодня , 21:59
Любительский бокс
Казахстан обошел Узбекистан и выиграл медальный зачет ЧА по боксу
Сегодня , 20:09
Любительский бокс
Казахстанский супертяж оставил Узбекистан без золота ЧА по боксу
Сегодня , 18:44
Любительский бокс
Казахстан выиграл дуэль у Кыргызстана за золото ЧА по боксу
Сегодня , 18:25
Любительский бокс
Брат Казахского Ломаченко завоевал золото ЧА по боксу
Сегодня , 18:11
Любительский бокс
Казахстан в бою с Узбекистаном выиграл золото ЧА по боксу
Вчера , 20:48
Любительский бокс
Казахстан завоевал 6 золотых медалей на ЧА по боксу и обошел Узбекистан
Вчера , 20:18
Любительский бокс
Казахстан выиграл золото чемпионата Азии по боксу
Вчера , 11:30
Любительский бокс
Казахстан в два раза превзошел Узбекистан по боксерам в финале чемпионата Азии
Вчера , 10:40
Любительский бокс
Казахстан vs Узбекистан, или кто стал лидером по числу финалистов на чемпионате Азии по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»