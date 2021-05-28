Казахстан обошел Узбекистан, или как распределились первые финалисты чемпионата Азии по боксу

Женская сборная Казахстана наибольшим количеством участниц вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае, передает корреспондент Vesti.kz. Еще две боксерши финишировали с бронзовыми медалями.

В тройку сильнейших сборных вошли еще Узбекистан и Индия, а одна участница представит в финале Индонезию.

Медальный зачет чемпионата среди женщин

Финалисты

1. Казахстан - восемь спортсменок.

2. Узбекистан - шесть спортсменок.

3. Индия - пять спортсменок.

4. Индонезия - одна спортсменка.

Бронзовые медали

1. Индия - пять спортсменок.

2. Монголия - три спортсменки.

3-5. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан - по две спортсменки.

6-9. Шри-Ланка, Филиппины, Кувейт и ОАЭ - по одной спортсменке.

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Добавим, что 28 мая пройдут полуфинальные поединки среди мужчин - в эту стадию состязания пробились шесть казахстанских боксеров. За "золото" женщины поборются 30 мая, а мужчины - 31 числа.

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