Казахстан обеспечил себе вторую медаль ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел бой в 1/4 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретился с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Ишайшем, который является действующим чемпионом Азии. Поединок завершился уверенной победой казахстанца единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу ЧМ-2023.

Ранее в полуфинал вышел капитан команды Асланбек Шымбергенов, одолевший в четвертьфинале француза Макана Траоре.

Напомним, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще четыре боксера из Казахстана.

Добавим, из борьбы за медали выбыли семь казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).