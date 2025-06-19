Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу

С 30 июня по 7 июля в Астане пройдет этап Кубка мира по боксу под эгидой Федерации World Boxing. Главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов в интервью Olympic.kz рассказал о подготовке команды и назвал предварительный состав, передают Vesti.kz.Подготовка идет полным ходом
Сейчас в Астане проходит заключительный учебно-тренировочный сбор, который продлится до 29 июня. В нем участвуют боксеры первого и второго составов. Помимо казахстанцев, на сбор прибыли представители США, Канады, Франции и Сербии. Также ожидаются команды из Южной Кореи, Австралии и Азербайджана.
Сатжанов отметил, что все спортсмены прошли три этапа подготовки и находятся в хорошей форме. Однако к соревнованиям можно будет заявить только одну команду.Кто вошел в предварительный состав
По словам Сатжанова, состав еще может измениться, но на данный момент он выглядит следующим образом:
50 кг - Санжар Ташкенбай
55 кг - Махмуд Сабырхан
60 кг - Серик Темиржанов
65 кг - Ертуган Зейнуллинов
70 кг - Абылайхан Жусупов
75 кг - Сабыржан Аккалыков
80 кг - Нурбек Оралбай
85 кг - Бекзад Нурдаулетов
90 кг - Сагындык Тогамбай
+ 90 кг - Айбек Оралбай
Как подчеркнул Сатжанов, турнир в Астане стал приоритетным, поскольку проходит на родине. Победитель этапа получит 300 рейтинговых очков, серебряный призер - 200, бронзовый - 150. Сборная Казахстана нацелена на максимальные результаты, особенно с учетом высокого уровня участников - на турнир заявились представители более 30 стран, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.Планы на будущее
Сразу после этапа Кубка мира запланированы восстановительные сборы (9-16 июля), а затем подготовка к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Ливерпуле. Основные этапы подготовки пройдут в Алматы с 20 июля по 26 августа.