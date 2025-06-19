Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу

С 30 июня по 7 июля в Астане пройдет этап Кубка мира по боксу под эгидой Федерации World Boxing. Главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов в интервью Olympic.kz рассказал о подготовке команды и назвал предварительный состав, передают Vesti.kz.

Подготовка идет полным ходом

Сейчас в Астане проходит заключительный учебно-тренировочный сбор, который продлится до 29 июня. В нем участвуют боксеры первого и второго составов. Помимо казахстанцев, на сбор прибыли представители США, Канады, Франции и Сербии. Также ожидаются команды из Южной Кореи, Австралии и Азербайджана.

Сатжанов отметил, что все спортсмены прошли три этапа подготовки и находятся в хорошей форме. Однако к соревнованиям можно будет заявить только одну команду.

Кто вошел в предварительный состав

По словам Сатжанова, состав еще может измениться, но на данный момент он выглядит следующим образом:

50 кг - Санжар Ташкенбай

55 кг - Махмуд Сабырхан

60 кг - Серик Темиржанов

65 кг - Ертуган Зейнуллинов

70 кг - Абылайхан Жусупов

75 кг - Сабыржан Аккалыков

80 кг - Нурбек Оралбай

85 кг - Бекзад Нурдаулетов

90 кг - Сагындык Тогамбай

+ 90 кг - Айбек Оралбай

Главные цели на турнире

Как подчеркнул Сатжанов, турнир в Астане стал приоритетным, поскольку проходит на родине. Победитель этапа получит 300 рейтинговых очков, серебряный призер - 200, бронзовый - 150. Сборная Казахстана нацелена на максимальные результаты, особенно с учетом высокого уровня участников - на турнир заявились представители более 30 стран, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Планы на будущее

Сразу после этапа Кубка мира запланированы восстановительные сборы (9-16 июля), а затем подготовка к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Ливерпуле. Основные этапы подготовки пройдут в Алматы с 20 июля по 26 августа.