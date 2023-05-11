Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание полуфинальных боев

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 15:13
©ДРС

В пятницу, 12 мая, в Ташкенте на чемпионате мира-2023 по боксу пройдут полуфинальные поединки, сообщают Vesti.kz. От сборной Казахстана выступят пять боксеров.

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, выступят трое казахстанцев. Во второй паре в весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай подерется с россиянином Эдмондом Худояном.

Следом на ринг выйдут Махмуд Сабырхан (54 кг) и кубинец Йосвани Вейтиа. В седьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) встретится с грузинским боксером Лашей Гурули.

В вечерней сессии (с 19:00) на ринг выйдут еще двое боксеров от Казахстана: в седьмой паре Асланбеку Шымбергенову (71 кг) будет противостоять Нишант Дев из Индии, а в десятой паре состоится поединок между Нурбеком Оралбай (80 кг) и Имамом Хатаевым (Россия).

Вышедшие в полуфинал боксеры гарантировали себе как минимум бронзовую медаль. Финалы состоятся 13 и 14 мая.

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Изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. Из борьбы за медали выбыли восемь боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а бронзовым призерам положены по 50 000 долларов

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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