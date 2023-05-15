Казахстан? IBA определила лучшие сборную и боксера чемпионата мира-2023 в Ташкенте

Международная ассоциация бокса (IBA) подвела итоги чемпионата мира-2023, прошедшего в Ташкенте (Узбекистан), и определила лучших в номинациях, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшим боксером ЧМ-2023 был признан узбек Хасанбой Дусматов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 51 килограмма. Награду за лучшую команду получила сборная Узбекистана, с девятью медалями занявшая первое место в общекомандном зачете.

Сколько заработали казахстанские боксеры за медали ЧМ-2023 в Ташкенте

Напомним, Казахстан занял второе место в медальном зачете ЧМ-2023. Наши боксеры завоевали пять медалей - четыре золотых и одну серебряную.

Это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.