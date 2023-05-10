Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев за выход в полуфинал

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Вчера 00:36
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В среду, 10 мая, на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) пройдут четвертьфинальные бои, сообщают Vesti.kz. На этой стадии Казахстан представят семь боксеров. 

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, на ринг выйдут три казахстанца. Так, в третьей паре Серик Темиржанов (57 кг) встретится с кубинцем Сайделем Ортой. В восьмой паре капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов (71 кг) подерется с французом Маканом Траоре, а Нурбеку Оралбаю (80 кг) будет противостоять йорданец Хуссейн Эйшаиш Ишайш.

Вечернюю сессию (начало в 19:00) откроет Санжар Ташкенбай (48 кг), который померится силами с японцем Кадзумой Аратаке. В третьей паре Махмуд Сабырхан (54 кг) встретится с боксером из Ганы Мохаммедом Амаду, в восьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) - с мексиканцем Мигелем Анхелем Мартинесом. Закрывать вечер будет Камшыбек Кункабаев (+92 кг) поединком с узбеком Баходиром Джалоловым.

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Напомним, Казахстан был представлен во всех 13 весовых категориях. Из борьбы за медали выбыли шесть казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (51 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а бронзовым призерам положены по 50 000 долларов.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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