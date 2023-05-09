Казахский Ломаченко вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Представитель Казахстана Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала турнира Сабырхан встречался с Сачином Сачином из Индии. По итогам трех раундов суди единогласным решением отдали победу казахстанцу (5:0).

Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.