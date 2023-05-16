Казахский Ломаченко впечатлил эксперта победой над узбеком в финале ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 11:04 Комментарии 1
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Новоиспеченный чемпион мира из Казахстана Махмуд Сабырхан является одним из самых зрелищных боксеров на данный момент. Такое мнение выразил британский эксперт бокса Тейлор О’Хиггинс, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в финале чемпионата мира-2023 в Ташкенте Сабырхан победил единогласным решением судей хозяина ринга Ойбека Джураева. Причем в третьем раунде казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун.

"Перейдя в 54 килограмма, Махмуду Сабырхану из Казахстана удалось подняться на одну ступень выше, чем в Белграде 2021 два года назад, после победы над Ойбеком Джураевым из Узбекистана в легчайшем весе. Великолепное выступление 21-летнего казахстанского универсала, который остается одним из самых зрелищных бойцов в спорте на сегодняшний день. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как он продолжает развиваться", - написал эксперт в твиттере.

Напомним, золото на ЧМ-2023 в составе сборной Казахстана помимо Сабырхана завоевали Санжар Ташкенбай (48 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

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Метки:
Сабырхан Махмуд Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан
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