Казахский Ломаченко прокомментировал выход в финал ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан высказался о полуфинальном поединке на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В полуфинале в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан единогласным решением судей одолел кубинца Йосвани Вейтиа.

"Очень рад, что вышел в финал! Сегодняшний мой соперник кубинец, думаю он известен всему Казахстану. Он был соперником Биржана Жакыпова, в свое время Биржан его побеждал, а сегодня я сам выиграл у него. Теперь мой соперник определится в противостоянии узбекистанского и российского боксеров и кто выиграет, будет моим соперником (Сабырхан встретится с Ойбеком Джураевым из Узбекистана - Прим. Ред). У меня есть цель и я прикладываю все усилия, чтобы добиться ее", - заявил Сабырхан.

Финальный поединок намечен на 14 мая.

Напомним, Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.