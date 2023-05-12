Казахский Ломаченко будет биться за золото ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Сегодня, 12 мая, он провел поединок 1/2-й в весовой категории до 54 килограммов. Соперником Сабырхана стал кубинец Йосвани Вейтиа. Бой продлился все три раунда. Казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Сабырхан на ЧМ-2023 стал вторым финалистом от сборной Казахстана. Ранее свой поединок в полуфинале выиграл Санжар Ташкенбай (48 кг).

Также сегодня на ринг выйдут еще три полуфиналиста от Казахстана - это Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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