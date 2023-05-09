Казахский боксер одержал вторую подряд победу нокаутом на чемпионате мира в Ташкенте

Этнический казах Тохтарбек Танаткан, выступающий за сборную Китая, одержал вторую подряд досрочную победу на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов Танатхан встречался с египтянином Абдельгаввадом Салахом и нокаутировал его во втором раунде.
Таким образом, Танатхан вышел в четвертьфинал ЧМ-2023.
Напомним, казахский боксер стартовал с победы по очкам над армянином Амбарцумом Акопяном, а затем удосрочил марокканского боксера Мохамеда Ассагира.
26-летний Тохтарбек Танаткан - чемпион Китая. Он выступал в составе сборной КНР на Олимпийских играх-2020 в Токио.
От сборной Казахстана в этом весе на ЧМ-2023 выступает Нурбек Оралбай.