Казахский боксер из Китая вышел в финал ЧМ-2023 по боксу и может сразиться с казахстанцем

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Сегодня 21:13
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Этнический казах Тохтарбек Танаткан, выступающий за сборную Китая, провел полуфинальный бой на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 80 килограммов Танаткан встречался с испанским боксером российского происхождения Газимагомедом Джалидовым. Танаткан одержал победу по очкам.

Отметим, что в 1/4 финала Танаткан сотворил сенсацию, одолев двукратного олимпийского чемпиона (2016, 2020) и чемпиона мира (2015) кубинца Арлена Лопеса.

В финале он встретится с победителем пары Нурбек Оралбай (Казахстан) - Имам Хатаев (Россия).

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Метки:
ЧМ по боксу

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