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Любительский бокс
19 июня 08:35
 

Два казаха подерутся за медаль Кубка мира: они боксируют за разные страны

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Два казаха подерутся за медаль Кубка мира: они боксируют за разные страны ©World Boxing

В четвертьфинале Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящем в Гуйяне (Китай), состоится очный поединок между двумя этническими казахами, представляющими разные страны, передают Vesti.kz.

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В четвертьфинале Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящем в Гуйяне (Китай), состоится очный поединок между двумя этническими казахами, представляющими разные страны, передают Vesti.kz.

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Первый участник это противостояния - Арман Маханов, выступающий за Узбекистан. В 1/8 финала весовой категории свыше 90 килограммов он победил болгарина Кирила Георгиева единогласным решением (5:0).

Его соперником в борьбе за выход в полуфинал будет Данабек Байконыс, представляющий Китай. В своём стартовом поединке он выбил представителя Кыргызстана Мырзакира Кошалиева (4:1).

Победитель очного поединка двух казахов гарантирует выход в полуфинал и как минимум бронзовую медаль Кубка мира.

Второй этап Кубка мира по боксу завершится 21 июня. Всего на турнир заявлено около 333 боксёров из 44 стран, в том числе — 17 боксёров из Казахстана.

Казахстан или Узбекистан? Чьих боксёров больше в 1/4-й Кубка мира

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