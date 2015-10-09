Казахстан или Узбекистан? Чьих боксёров больше в 1/4-й Кубка мира

Этап Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), который проходит с 15 по 21 июня, вышел на стадию четветьфиналов, где определятся будущие призёры соревнований, передают Vesti.kz.
Из 17 заявленных боксёров сборной Казахстана в 1/4-ю пробились 11 спортсменов (7 женщин и 4 мужчины), которые продолжают борьбу за награды. Это третий результат на турнире.
Лидером по этому показателю является команда Узбекистана. Второе место занимает принимающая страна - Китай.
Лидеры по числу четвертьфиналистов
- Узбекистан — 14
- Китай — 12
- Казахстан — 11
- Англия — 8
- Франция — 8
- Польша — 8
- Бразилия — 7
- Индия — 7
- США — 6
- Азербайджан — 6
- Кыргызстан — 4
- Италия — 4
- Иордания — 3
- Иран — 3
- Канада — 3
- Германия — 3
- Монголия — 3
- Южная Корея — 3
- Австралия — 2
- Болгария — 2
- Япония — 2
- Испания — 2
- Мексика — 2
- Таиланд — 2
- Венесуэла — 2
- Тайбэй — 2
- Норвегия — 1
- Молдова — 1
- Грузия — 1
Отметим, что из 44 стран и порядка 300 участников, заявившихся на соревнования, продолжить борьбу за медали сумели представители 29 государств.
С полной заявкой сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.
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