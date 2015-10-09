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Любительский бокс
Вчера 23:15
 

Казахстан или Узбекистан? Чьих боксёров больше в 1/4-й Кубка мира

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Казахстан или Узбекистан? Чьих боксёров больше в 1/4-й Кубка мира Айбек Оралбай (слева). ©KBF

Этап Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), который проходит с 15 по 21 июня, вышел на стадию четветьфиналов, где определятся будущие призёры соревнований, передают Vesti.kz.

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Этап Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), который проходит с 15 по 21 июня, вышел на стадию четветьфиналов, где определятся будущие призёры соревнований, передают Vesti.kz.

Из 17 заявленных боксёров сборной Казахстана в 1/4-ю пробились 11 спортсменов (7 женщин и 4 мужчины), которые продолжают борьбу за награды. Это третий результат на турнире.

Лидером по этому показателю является команда Узбекистана. Второе место занимает принимающая страна - Китай.

Лидеры по числу четвертьфиналистов

  1. Узбекистан — 14
  2. Китай — 12
  3. Казахстан — 11
  4. Англия — 8
  5. Франция — 8
  6. Польша — 8
  7. Бразилия — 7
  8. Индия — 7
  9. США — 6
  10. Азербайджан — 6
  11. Кыргызстан — 4
  12. Италия — 4
  13. Иордания — 3
  14. Иран — 3
  15. Канада — 3
  16. Германия — 3
  17. Монголия — 3
  18. Южная Корея — 3
  19. Австралия — 2
  20. Болгария — 2
  21. Япония — 2
  22. Испания — 2
  23. Мексика — 2
  24. Таиланд — 2
  25. Венесуэла — 2
  26. Тайбэй — 2
  27. Норвегия — 1
  28. Молдова — 1
  29. Грузия — 1

Отметим, что из 44 стран и порядка 300 участников, заявившихся на соревнования, продолжить борьбу за медали сумели представители 29 государств.

С полной заявкой сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

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