Казахстан или Узбекистан? Чьих боксёров больше в 1/4-й Кубка мира

Этап Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), который проходит с 15 по 21 июня, вышел на стадию четветьфиналов, где определятся будущие призёры соревнований, передают Vesti.kz.

Из 17 заявленных боксёров сборной Казахстана в 1/4-ю пробились 11 спортсменов (7 женщин и 4 мужчины), которые продолжают борьбу за награды. Это третий результат на турнире.

Лидером по этому показателю является команда Узбекистана. Второе место занимает принимающая страна - Китай.

Лидеры по числу четвертьфиналистов

Узбекистан — 14 Китай — 12 Казахстан — 11 Англия — 8 Франция — 8 Польша — 8 Бразилия — 7 Индия — 7 США — 6 Азербайджан — 6 Кыргызстан — 4 Италия — 4 Иордания — 3 Иран — 3 Канада — 3 Германия — 3 Монголия — 3 Южная Корея — 3 Австралия — 2 Болгария — 2 Япония — 2 Испания — 2 Мексика — 2 Таиланд — 2 Венесуэла — 2 Тайбэй — 2 Норвегия — 1 Молдова — 1 Грузия — 1

Отметим, что из 44 стран и порядка 300 участников, заявившихся на соревнования, продолжить борьбу за медали сумели представители 29 государств.

С полной заявкой сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

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