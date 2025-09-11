Казах выбил фаворита и стал сенсацией ЧМ-2025 по боксу

Международная организация World Boxing отметила одно из самых громких событий чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории свыше 90 килограммов сенсационно выбыл первый номер посева — итальянец Диего Ленци. Он неожиданно уступил этническому казаху, выступающему за Китай, Данабику Байкевузи (Данабек Байгазы).

"Вечерняя программа 10 сентября включала 32 четвертьфинала — от женского наилегчайшего веса (51 кг) до мужского супертяжёлого (свыше 90 кг). В последнем произошла сенсация: первый номер посева Диего Ленци проиграл китайцу Данабику Байкевузи, причём по ходу боя получил два предупреждения и два штрафных очка", — пишет World Boxing.

В полуфинале Байкевузи встретится с узбекистанцем Джахонгиром Зокировым, которого в СМИ называют преемником олимпийского чемпиона Баходира Джалолова.

Напомним, от сборной Казахстана в полуфиналы турнира пробились восемь боксёров — пять девушек и трое мужчин, которые уже гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Ещё двоим предстоит провести четвертьфинальные бои 12 сентября — это Назым Кызайбай (48 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).

Расписание боёв казахстанцев в полуфинале ЧМ

12 сентября

19:00 — 60 кг: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия)

22:30 — 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия)

23:15 — +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша)

01:15 — +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба)

13 сентября

18:00 — 55 кг: Махмуд Сабырхан — Лю Чуан (Китай)

22:15 — 51 кг: Алуа Балкибекова — Ци Синью (Китай)

22:45 — 70 кг: Торехан Сабырхан — Одел Камара (Англия)

23:15 — 70 кг: Наталья Богданова — Шантель Рид (Англия)

"Для этих двоих нет предела": World Boxing восхитилась братьями из Казахстана