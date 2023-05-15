Казах из UFC прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов высказался о выступлении национальной команды по боксу на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Казахстан? IBA определила лучшие сборную и боксера чемпионата мира-2023 в Ташкенте

"Было приятно видеть, как боксеры сборной Казахстана показывают высокий уровень мастерства на чемпионате мира-2023. Мои поздравления, чемпионы", - подписал фото боксеров Исмагулов.

Отметим, что Казахстан повторил исторический успех, выиграв четыре финала из пяти на ЧМ-2023.

Чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (до 67).