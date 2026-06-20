Казах отправил в нокдаун чемпиона Европы и вышел в финал Кубка мира

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай успешно преодолел полуфинальную стадию этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай) и поборется за золотую медаль престижного турнира, передают Vesti.kz.

Уверенная победа над титулованным испанцем

В полуфинале весовой категории до 50 килограммов соперником Ташкенбая стал представитель Испании Мартин Молина — чемпион Европы 2022 года и бронзовый призёр чемпионата мира-2023.

По итогам трёх раундов казахстанец выглядел убедительнее и получил единогласную поддержку судей — 5:0. Более того, в заключительном раунде Ташкенбай отправил своего соперника в нокдаун, окончательно закрепив преимущество.

Благодаря этой победе Санжар вышел в финал соревнований, тогда как Молина завершил выступление с бронзовой наградой.

Один из лидеров сборной Казахстана

Ташкенбай входит в число самых титулованных боксёров национальной команды. В его активе уже две золотые медали чемпионатов мира — в Ташкенте (2023) и Ливерпуле (2025). Также казахстанец является чемпионом Азии 2022 года.

Теперь у него появилась возможность пополнить коллекцию наград ещё одним титулом на международной арене.

Кубок мира в Китае

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит в китайском Гуйяне с 15 по 21 июня и собрал сильнейших боксёров из разных стран мира.

Сборную Казахстана на турнире представляют 17 спортсменов — девять мужчин и восемь женщин, которые продолжают борьбу за медали в своих весовых категориях.



Назым Кызайбай победила призёрку Олимпиады на этапе Кубка мира по боксу