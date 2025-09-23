Главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов поделился мнением о будущем казахстанского бокса, а также рассказал, на что следует обратить внимание, передают Vesti.kz.

— После Олимпиады-2024 в Париже были разговоры о том, что "эра казахского бокса завершилась". С момента вашего назначения главным тренером прошёл ровно год. С чего вы начали работу и что взяли под контроль в первую очередь? В чём главные недостатки?

— Высказывания таких людей необоснованны. Бокс существовал и до нас. После нас тоже будут специалисты, которые будут развивать этот вид спорта и поднимать его насколько возможно. Даже если мы уйдём, казахский бокс всё равно будет прогрессировать. В каждой области есть сильные тренеры, которые стараются продвигать бокс вперёд.

Есть изречение: "Чтобы разрушить государство или любой народ, не нужны атомные бомбы или тяжёлые танки, достаточно сломать систему образования и обесценить труд учителя". Точно так же и здесь — в первую очередь необходимо поднимать статус тренеров и всегда поддерживать их. Ведь вклад тренера в победу спортсмена огромен.

Сейчас, например, бокс на Кубе переживает упадок. Почему? Потому что многие тренеры разъехались и работают в других странах. Поэтому очень важно сохранить опытных и квалифицированных наставников, - сказал Сатжанов в беседе с Nege.kz.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) казахстанские боксеры были представлены во всех семи весовых категориях, но только Нурбек Оралбай добрался до медали, завоевав серебро в категории до 80 килограммов.

После Олимпиады-2024 главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов и еще 10 специалистов были уволены.

На прошедшем в сентябре первом в истории чемпионате мира от World Boxing Казахстан занял первое место, завоевав семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.